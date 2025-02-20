"Türkiye'deki her kız çocuğunun hayata katılmasını istiyoruz"

Riva'da kamp yapan milli takımın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, önemli açıklamalarda bulundu.

Puan ya da puanlar hedeflediklerine değinen Kırağası, "İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynamak bizim açımızdan hem avantaj hem de dezavantaj. Güçlü takımlarla ilk maçları her zaman iyi oynadık. İrlanda'ya karşı var gücümüzle mücadele edip puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. İrlanda, atletik anlamda çok güçlü. Agresif bir oyun tarzları var. Fiziksel olarak bizden üstünler ama bizim de teknik oyuncularımız var. Oyun mantalitemiz ve taktik anlayışımızdan sapmadan mücadele edeceğiz." diye konuştu.

ÖNEMLİ SÜREÇ VURGUSU

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de kadın futbolunun önemli bir gelişim sağladığını dile getirdi. Türk kadın futbolunun hızlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Kırağası, "Çok kıymetli bir sürecin içindeyiz. Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Bunu yapabilmek için ilmek ilmek işlediğimiz bir süreç yaşıyoruz. En alt yaş kategorisinden itibaren bunu planladık. Yatırımlar yapılırken sponsorlarımız büyük destek veriyor. Dünyada kadın futbolu çok büyük popülerlik yakaladı. Türkiye'nin de bu dünyada yerini alması gerek. Bizim ilerleyişimiz oyun ve skor anlamında biraz hızlı oldu ama bu yeterli değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Geldiğimiz noktadan çok memnunum. Umarım Uluslar Ligi'nde hem tecrübe edinir hem de oyunumuzu oturtacağımız bir süreç yaşarız." ifadelerini kullandı.

HAYALLERİNİ ANLATTI

Necla Güngör Kırağası, hayalinin A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmesi olduğunu söyledi. Esasen ise iki hayali olduğunu belirten Kırağası, "Hayallerimiz bitmiyor. Bu iş hayalsiz yapılmaz. Benim iki hayalim var. Birincisi kendi takımımla Avrupa Şampiyonası'na katılmak. İkinci en büyük hayalim de Türkiye'deki her kız çocuğunun futbol topuna bir kez olsun vurması. Sadece A Milli Takım hocası olarak değil bir kadın olarak kız çocuklarının öz güvenli bir şekilde topa vurması ve hayata katılması bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Büyük kulüplerin kadın futbolunda mücadele etmesinin önemine vurgu yapan ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, "Yaklaşık 5 senedir oyuncu havuzumuzu genişletmek için projeler üretiyoruz. Bunların hepsine birer sponsorla devam ediyoruz. Şimdi de bir sponsorumuzla 'Yeni Nesil Sahada' projemizi hayata geçirdik. Geçmişte 50 kız çocuğuna güçlükle ulaştığımız organizasyonları şimdi 400 kızımızla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ancak bu yetmez. Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kız çocukları futbol okullarına gidebilmeli, bir kulübün altyapısına girebilmeli. Büyük kulüplerimizin artık kadın futbol branşı var. Hepsinin altyapılarında kız çocuklarımız mücadele ediyor. Bunun daha da gelişeceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.