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Son dakika | Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon! Tamamı yakalandı

Son dakika haberi: Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen ikinci dalga FETÖ soruşturmasında 8 ilde 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.

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Son dakika | Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon! Tamamı yakalandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 09:15

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Maydonoz Döner ünlü döner zinciri yetkililerinin, kendi şahsi hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere çeşitli adlar altında para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.

Son dakika | Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon! Tamamı yakalandı

74 MAYDONOZ DÖNER ŞUBESİNE İNCELEME

Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

Son dakika | Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon! Tamamı yakalandı

63 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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