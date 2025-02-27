Maydonoz Döner'in kara para trafiği ifşa oldu! FETÖ'ye milyarlık para transferi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

ORTAĞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bekçilikten 370 aktif şubesi olan Maydonoz Döner'in kurucu ortakları arasında olan ve Genel Müdürlüğünü yapan Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktığı kaydedildi.

Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre; FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanan Dağlı'nın FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydı olduğu ifade edildi.

'İLK İŞİM BEKÇİLİKTİ'

Bunlardan 150'sini tanımadığını söyleyen Dağlı, "İlk ticari hayatım 2007-2008 yılında Ankara'da tır parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010 -2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım. 2013-2020 Haziran arasında çiğ köfteci de çalıştım. 2013 yılında Franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve Franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum. 2020 Haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydanoz Döner Ana Firmasının SOMCA Gıdanın Yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım. Burada da Franchise Genel Müdürüyüm. SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim. Bu şirketim, ben 2023 yılında yatırım şirketi olarak kurdum. Maydanoz dönerde olan hisselerim bu şirketim adıma alınmıştır" dedi.

'BEN ARAŞTIRMA YAPMAM PARAMI ALIRIM, BAYİLİĞİ VERİRİM'

Tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olan Maydonoz'da, bu çalışanlardan 2 bin 613'ü hakkında suç soruşturma kaydı olduğu, bunlardan 326'sının örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu sorulan Dağlı "ben şirket sahibi ve ortakları ile ilgili herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır" ifadelerini kullandı.

'FİNANS DEPARTMANI BİLİR, FETÖ'YE PARA GÖNDERMEDİM'



Habertürk'ün aktardığına göre; Dağlı, yapılan para transferleri hakkında bilgisinin olmadığını belirterek "Finans departmanı bu konuları bilir. Ben bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan para çıkış ve giriş işlemleri tamamen ticari işler ile ilgilidir. Örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadım" dedi.

Şirketin para girişinin, çıkışından fazla olması gerekirken Maydonoz Döner şirketinden 1 milyar 732 milyon 067 bin para çıkışı olduğu, para girişinin ise 339 milyon 285 bin lira olduğu MASAK tarafından belirlendiği belirtilerek Dağlı'ya "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?" diye sorulunca Dağlı, "Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN 32 MİLYON EURO GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Maydonoz Döner'e Almanya'dan 1 yıl içerisinde 15 farklı işlemde toplam 32 milyon 376 bin Euro para girişi olduğu, MASAK'tan alınan raporda Mal ve Hizmet Alış Satış formlarında Almanya'daki şirketlere mal hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı tespit edildi.

Maydonoz Döner markasının Almanya ülkesinde 15 şubesinin bulunduğu, Almanya ülkesindeki ortak ve yöneticilerin FETÖ ile iltisaklı olduğu, Maydonoz Döner markasının Avrupa'daki isimli hakkını alan Mahmut Öztürk'ün FETÖ'ye Almanya ülkesinde faaliyet gösteren dernekler aracılığıyla finansman sağlayan isimlerden olduğu aktarıldı.