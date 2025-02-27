Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Maydonoz Döner'in kara para trafiği ifşa oldu! FETÖ'ye milyarlık para transferi

Maydonoz Döner restoran zincirine FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonrası kurucu ortağı olan 36 yaşındaki Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı. 15 yıl önce ilk işinin "bekçilik" olduğunu ifade ettiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maydonoz Döner'in kara para trafiği ifşa oldu! FETÖ'ye milyarlık para transferi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 15:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

ORTAĞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bekçilikten 370 aktif şubesi olan Maydonoz Döner'in kurucu ortakları arasında olan ve Genel Müdürlüğünü yapan Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktığı kaydedildi.

Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre; FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanan Dağlı'nın FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydı olduğu ifade edildi.

'İLK İŞİM BEKÇİLİKTİ'

Bunlardan 150'sini tanımadığını söyleyen Dağlı, "İlk ticari hayatım 2007-2008 yılında Ankara'da tır parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010 -2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım. 2013-2020 Haziran arasında çiğ köfteci de çalıştım. 2013 yılında Franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve Franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum. 2020 Haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydanoz Döner Ana Firmasının SOMCA Gıdanın Yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım. Burada da Franchise Genel Müdürüyüm. SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim. Bu şirketim, ben 2023 yılında yatırım şirketi olarak kurdum. Maydanoz dönerde olan hisselerim bu şirketim adıma alınmıştır" dedi.

'BEN ARAŞTIRMA YAPMAM PARAMI ALIRIM, BAYİLİĞİ VERİRİM'

Tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olan Maydonoz'da, bu çalışanlardan 2 bin 613'ü hakkında suç soruşturma kaydı olduğu, bunlardan 326'sının örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu sorulan Dağlı "ben şirket sahibi ve ortakları ile ilgili herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır" ifadelerini kullandı.

'FİNANS DEPARTMANI BİLİR, FETÖ'YE PARA GÖNDERMEDİM'

Habertürk'ün aktardığına göre; Dağlı, yapılan para transferleri hakkında bilgisinin olmadığını belirterek "Finans departmanı bu konuları bilir. Ben bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan para çıkış ve giriş işlemleri tamamen ticari işler ile ilgilidir. Örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadım" dedi.
Şirketin para girişinin, çıkışından fazla olması gerekirken Maydonoz Döner şirketinden 1 milyar 732 milyon 067 bin para çıkışı olduğu, para girişinin ise 339 milyon 285 bin lira olduğu MASAK tarafından belirlendiği belirtilerek Dağlı'ya "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?" diye sorulunca Dağlı, "Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN 32 MİLYON EURO GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Maydonoz Döner'e Almanya'dan 1 yıl içerisinde 15 farklı işlemde toplam 32 milyon 376 bin Euro para girişi olduğu, MASAK'tan alınan raporda Mal ve Hizmet Alış Satış formlarında Almanya'daki şirketlere mal hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı tespit edildi.

Maydonoz Döner markasının Almanya ülkesinde 15 şubesinin bulunduğu, Almanya ülkesindeki ortak ve yöneticilerin FETÖ ile iltisaklı olduğu, Maydonoz Döner markasının Avrupa'daki isimli hakkını alan Mahmut Öztürk'ün FETÖ'ye Almanya ülkesinde faaliyet gösteren dernekler aracılığıyla finansman sağlayan isimlerden olduğu aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maydonoz Döner soruşturması büyüyor! 126 kişi daha tutuklandı
Maydonoz Döner darbe ve Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlara iş vermiş
Maydonoz Döner kimin? Sahibinin kim olduğu gündemde

Sıkça Sorulan Sorular

MAYDONOZ DÖNERİN SAHİBİ KİM?
İş dünyasının yakından tanıdığı Ömer Şeyhin, spor dünyasında da merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Ömer Şeyhin kimdir? İşte, Maydanoz Döner sahibi Ömer Şeyhin hayatı ve biyografisi! ÖMER ŞEYHİN KİMDİR? Maydonoz Döner ilk olarak 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından Somca Gıda firmasına ait bir döner firması olarak kuruldu. Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner'de Kurucu Ortak ve Franchise Owner/Operator olarak görev yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi'nde işletme yönetimi okudu ve şu anda Ankara'da yaşıyor. Memleketi Erzurum olan Şeyhin, Canan Poyraz Şeyhin ile evlidir.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.