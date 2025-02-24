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 | Suat Vilgen

Maydonoz Döner darbe ve Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlara iş vermiş

FETÖ'ye finans sağladığı ortaya çıkan restoran zinciri Maydonoz Döner'de çalışan veya çalışmış 326 kişinin darbeye teşebbüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi, casusluk gibi çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu belirlendi

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Maydonoz Döner darbe ve Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlara iş vermiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 08:32

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fast food restoran zinciri Maydonoz Döner'e yönelik yürüttüğü soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şirketin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı finansal faaliyetlerde bulunduğu belirlenirken, FETÖ iltisaklı çok sayıda kişiye de istihdam sağladığı belirlendi. Raporda, şirketin geçmiş yıllarda toplam 9 bin 671 çalışanı arasından 326’sının "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "casusluk" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" gibi suçlardan sabıkalı olduğu bilgisi yer aldı.

ORTAKLARDAN BAZILARI DARBE SABIKALISI

Raporda, Maydonoz Döner'in 554 resmi ortağının bulunduğu, bunlardan 399'unun hakkında suç dosyası olduğu, 112’sinin ise darbe suçlarından sabıkalı olduğu ifade edildi. Ayrıca, şirketin 372 gayriresmi ortağı tespit edilirken, bunlardan 233’ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" gibi suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

FİNANSAL HAREKETLERE SIKI İNCELEME

Şirket yöneticilerinin KHK ile ihraç edilen bazı kamu görevlileriyle yoğun mali hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Şubelerde çalışan garson ve kasiyerlerin şirket yetkililerine yüksek meblağda para transferleri yaptığı, bu ödemelerin gayriresmi ortaklıklar için hisse satın alma amacı taşıdığı değerlendirildi.

ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR VE YURT DIŞI BAĞLANTILAR

İş yerlerinde düzenli aralıklarla şirket toplantısı adı altında örgütsel toplantılar yapıldığı, toplanan paraların FETÖ’nün güncel yapılanması içerisindeki üyelere aktarıldığı belirlendi. Özellikle yurt dışındaki şubelere yapılan para transferleriyle örgüt üyelerinin şirketlere gayrıresmi ortak olduğu tespit edildi.

DERBECİ ASKERLER ŞİRKET YÖNETİMİNDE

Antalya’daki şubeleri koordine eden Levent Doğan’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler’de yer aldığı ve bu nedenle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Kaçak durumda olan Doğan, Antalya’daki bir hücre evinde saklanırken yakalandı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAYDONOZ DÖNER SAHİBİ KİMDİR?
Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin'dir. Erzurum doğumlu Şeyhin Canan Poyraz Şeyhin ile evli olan isim Instagram'da 1.943 takipçiye sahiptir. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim almıştır.
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ETİKETLER
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