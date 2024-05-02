Mayıs ayı yoğun yağış ve selle başladı, Meteoroloji bu tarihe kadar uyardı

02 May 2024 05:31 - Güncelleme : 02 May 2024 06:25

Türkiye'yi erken etkisi altına alan adeta yaz havası nisan ayının sonunda yerini kapalı ve serin bir etkiye bıraktı. Mayıs ayına yurdun pek çok ili sel görüntüsüyle başladı. Meteoroloji 2 Mayıs günü için de yağış uyarılarını sürdürdü. Anadolu'da ilkbahar ayları ve yaz başında görülen kırkikindi yağışlarına karşı dikkatler çekildi. Yurdun pek çok şehri yine öğleden sonra görülen kırkikindi yağışları etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde olması beklenirken Rüzgarın kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Uzmanların verdiği bilgilere göre yağışlar hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken önümüzdeki haftadan itibaren yeniden bahar havasını hissetmeye başlayacağız.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA:

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Yalova çevreleri ile Perşembe sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE:

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.