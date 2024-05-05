Mayıs ayında kar sürprizi! Yaylalar beyaza büründü 

05 May 2024 19:40 - Güncelleme : 05 May 2024 19:42

Son zamanlarda sahil kesimlerinde artan sıcaklıkla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başladı. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin gibi illerin 1500 metre üzerindeki yaylalarında kar örtüsü oluştu.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Özellikle Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Davunlu Yaylası, Çaykara ilçesindeki Şekersu Yaylası, Araklı ilçesindeki Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesindeki Taşlı Yaylası, kar yağışının etkisiyle beyaz bir görünüme büründü. Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Seyit Yaylası'nda ise kar kalınlığı 30 santimi geçti.

Gündüzleri yeşil olan yaylalar, gece boyunca yağan karın ardından sabahları karla kaplanmış hale geldi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimetreyi aştı ve karpostallık manzaralar ortaya çıktı.