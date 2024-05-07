Mayıs ayında lapa lapa kar
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 08:52 - Güncelleme : 07 May 2024 08:52
Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Her yer beyaza büründü.
Van'ın Bahçesaray ilçesine gece lapa lapa kar yağdı. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı