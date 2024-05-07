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Mayıs ayında lapa lapa kar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 08:52 - Güncelleme : 07 May 2024 08:52
Mayıs ayında lapa lapa kar

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Her yer beyaza büründü.

Van'ın Bahçesaray ilçesine gece lapa lapa kar yağdı. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayında lapa lapa kar - 1. Resim

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.

Mayıs ayında lapa lapa kar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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