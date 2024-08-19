Maymun çiçeği virüsü seyahatleri etkilemedi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti uçuşlarına bilet yok

19 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:18

Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Filipinler'den açıklama geldi

Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Filipinler'den açıklama geldi

Maymun çiçeğinden koruduğu öğrenilen çiçek aşısını en son kimlere yapıldığı gündem oldu

Maymun çiçeğinden koruduğu öğrenilen çiçek aşısını en son kimlere yapıldığı gündem oldu

Dünya'nın gündemine bomba gibi düşen Maymun çiçeği virüsü, şu ana kadar 500 kişinin ölümüne sebep olurken, 15 binden fazla kişi de hastanede tedavi altına alındı. Maymun çiçeği virüsünün Avrupa ülkelerinde de görünmesi sonrasında Dünya Sağlık Örgütü 'Küresel Acil Durum' ilan etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve 500 kişinin ölümüne sebep olan Maymun çiçeği virüsünün önüne geçilmesi için henüz resmi bir faaliyet gerçekleştirilmedi.

Ölümcül virüsün en yoğun yaşandığı yere giden uçakların doluluğu da dikkat çekti.

Londra, İstanbul ve Washington'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne giden uçaklarda bilet bulmak ise bir hayli zor. Kalkan uçakların neredeyse hepsi tam dolu şekilde gidiyor.

İlk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 yaşında bir çocukta ortaya çıkan Maymun çiçeği virüsü için yaklaşık 55 senedir kesin bir çözüm bulunamadı. Günümüze kadar 500 kişi hayatını kaybetti.

Son dönemlerde artan vaka sayıları ise sadece Kongo'yu değil tüm dünyayı tehdit eder duruma geldi. Ancak tüm yaşananlara rağmen Kongo'ya giden yolcu ve Kongo'dan diğer ülkelere giden yolcu sayısında azalma yaşanmazken, uçaklarda yer bulmak da oldukça zorlaştı.