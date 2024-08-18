Maymun çiçeği virüsü sonrası gündem oldu! Kurtlar Vadisi'nde dikkat çeken diyalog

18 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:40

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsünün yayılmasının ardından "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Ateş, mide bulantısı ve vücut kabarmalarına neden olan virüs birçok ülkede görüldü. Afrika'dan yayılan maymun çiçeği virüsü için tüm dünyada kırmızı alarm verildi.

Deri üzerinde su dolu döküntülere neden olan virüsün bulaşma yolları çoğunlukla uzun süreli temas ve cinsel birliktelik. Şimdiye kadar 13 ülkede görülen virüs Türkiye'de de büyük paniğe neden oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Ölümcül virüs sonrası Kurtlar Vadisi'nin Afrika'daki salgın hastalıklarla ilgili konuşması dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nde, Afrika merkezli virüs ve salgın iddiaları etrafında yaşanan olaylara dair diyaloğun yer aldığı kısım sosyal medyada gündeme oturdu.