Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Aşı karşıtları susturulmalı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 20:13 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:22
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü (MPOX) ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken aşı çıkışı geldi. Koronavirüs salgınında da aşı karşıtlığının karşısında duran Ceyhan, "Devlet aşı karşıtlarını susturmalı" dedi.
Afrika ülkesi Kongo'da başlayan veren ve Avrupa'ya da sıçrayan maymun çiçeği virüsü korkutmaya devam ediyor. DSÖ, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan ederken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
"AŞI KARTŞITLARI SUSTURULMALI"
Halk TV'ye virüs hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Türkiye'ye tesir edebileceğini ve dünya genelindeki artışların dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Özellikle aşı karşıtlığının salgınlarla mücadelede büyük bir engel oluşturduğunu ifade eden Ceyhan, "Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" diye konuştu.
Kaynak: tgrthaber.com