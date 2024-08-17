Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Aşı karşıtları susturulmalı 

17 Ağustos 2024 20:13 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:22

Türkiye'den en son çiçek aşısının ne zaman yapıldığı maymun çiçeği hastalığı nedeniyle gündeme geldi

Türkiye'den en son çiçek aşısının ne zaman yapıldığı maymun çiçeği hastalığı nedeniyle gündeme geldi

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

Afrika ülkesi Kongo'da başlayan veren ve Avrupa'ya da sıçrayan maymun çiçeği virüsü korkutmaya devam ediyor. DSÖ, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan ederken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

"AŞI KARTŞITLARI SUSTURULMALI"

Halk TV'ye virüs hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Türkiye'ye tesir edebileceğini ve dünya genelindeki artışların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle aşı karşıtlığının salgınlarla mücadelede büyük bir engel oluşturduğunu ifade eden Ceyhan, "Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" diye konuştu.