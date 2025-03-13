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'MEB, Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL kredi aldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren asılsız bilgileri yalanlamayı sürdürüyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL kredi aldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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'MEB, Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL kredi aldı' iddiasına yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 16:45

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL kredi aldı" iddiasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

'HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOKTUR'

Bahse konu haber içeriğinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programında yer alan bilgilerin çarpıtılmasıyla hazırlandığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İlgili haberde bahsi geçen Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imam hatip liselerinde akademik başarıyı artırmaya yönelik bir proje finansman anlaşması yoktur" denildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1900175826471043147

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