MEB duyurdu: Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazananlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

3-9 MART TARİHLERİ'NDE ANKARA'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak alabilecek.

SINAVDA 70 PUAN BARAJI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca Yönetmelik eki ‘Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.