Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

MEB duyurdu: Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazananlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adayları duyurdu. Sözlü sınavların 3-9 Mart'ta Ankara'da yapılacağı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB duyurdu: Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazananlar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 22:01

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

3-9 MART TARİHLERİ'NDE ANKARA'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak alabilecek.

SINAVDA 70 PUAN BARAJI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca Yönetmelik eki ‘Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alacak
ETİKETLER
#milli eğitim akademisi
#Sözlü sınav
#Sözleşmeli Eğitim Personeli
#2026 Sınav Takvimi
#Ankara Eğitim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.