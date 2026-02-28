Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtlarken dikkati çeken değerlendirmelerde de bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin tartışmalara da değindi. Okula gidilen gün sayısının artmayacağını veya azalmayacağını belirten Yusuf Tekin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar. Yapacağımız şey şu, eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz. Yine 180 iş günü okullar devam edecek, yine öğretmenlerimiz iki ay tatil yapacak. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir. Eylül ayının bu yıl 8'inde başladı, diyelim 15'inde başlayacaktır. Okula çocukların geldikleri gün sayısını artırmıyoruz burada. Tatili de azaltmıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da. Tatiller de azalmayacak, bir şey değişmiyor. Bu yıl için zaten herhangi bir şey yok, bu yıl takvimimizi ilan ettik. Biz mayıs ayında önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz, yani 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Orada Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı birer haftalık dilimlerle bizim eğer akademik takvimimizi etkileyecek durumda olursa, orada bir tedbir alabiliriz. Ama dediğim gibi bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek."