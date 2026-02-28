Menü Kapat
Trump ve Netanyahu telefonda saldırıları görüştü! Paylaşılan fotoğraftaki kitap gözden kaçmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen fotoğrafta, Netanyahu'nun önünde duran kitap ise dikkatten kaçmadı.

28.02.2026
28.02.2026
Başbakanı , ’a saldırılar sürerken Başkanı ile görüştü. Açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Netanyahu'nun telefonda olduğu ana ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, Netanyahu’nun önünde ''Savaştaki Müttefikler'' isimli bir kitabın olduğu görüldü.

İran'a yönelik eş zamanlı saldırılar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran ve birçok kent hedef alındı.
İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerini hedef aldı.
ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.​​​​​​​

İsrail'den, İran dini lideri Hamaney hakkında bomba iddia: Artık aramızda değil!
İngiliz uçakları neden Orta Doğu'da havada? Başbakan Keir Starmer'dan İran açıklaması
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#İsrail
#iran
#binyamin netanyahu
#Dünya
