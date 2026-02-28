İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Netanyahu'nun telefonda olduğu ana ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, Netanyahu’nun önünde ''Savaştaki Müttefikler'' isimli bir kitabın olduğu görüldü.

Dinle Özetle

Trump ve Netanyahu telefonda saldırıları görüştü! Paylaşılan fotoğraftaki kitap gözden kaçmadı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 91

HABERİN ÖZETİ Trump ve Netanyahu telefonda saldırıları görüştü! Paylaşılan fotoğraftaki kitap gözden kaçmadı İran'a yönelik eş zamanlı saldırılar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ve birçok kent hedef alındı. İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerini hedef aldı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.​​​​​​​