MEB'de görevden alınma! DMM konuya açıklık getirdi

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), LGS tartışmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasıyla oluşan manipülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iş ve işlemler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Bugün idari bir takdir çerçevesinde görev değişikliği yapılan kamu yöneticisinin bu birimle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır"

BAKAN TEKİN: EN KÜÇÜK ŞAİBE OLSAYDI GEREĞİNİ YAPARDIK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Liselere Geçiş Sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin sert tepki göstermişti. Bakan Tekin, "Sınavın güvenliğine en küçük şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, gereğini yapardık." ifadelerini kullandı.