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 | Baran Aksoy

MEB'de görevden alınma! DMM konuya açıklık getirdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının ardından yapılan manipülatif haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

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MEB'de görevden alınma! DMM konuya açıklık getirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:32

İletişim Başkanlığı'na bağlı (DMM), tartışmalarının ardından Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasıyla oluşan manipülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iş ve işlemler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Bugün idari bir takdir çerçevesinde görev değişikliği yapılan kamu yöneticisinin bu birimle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır"

MEB'de görevden alınma! DMM konuya açıklık getirdi

BAKAN TEKİN: EN KÜÇÜK ŞAİBE OLSAYDI GEREĞİNİ YAPARDIK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı 'den Liselere Geçiş Sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin sert tepki göstermişti. Bakan Tekin, "Sınavın güvenliğine en küçük şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, gereğini yapardık." ifadelerini kullandı.

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