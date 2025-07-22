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 | Baran Aksoy

MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), hem öğrencilere hem velilere bir uyarı bulundu. Özel eğitim öğrencilerini Bakanlığın adını kullanarak arayan kişiler hakkında bir açıklama yayımlayan MEB, cihazların kontrolü gibi gerekçelerle evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. MEB böyle durumlarda emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

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MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:45

Milli Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, özel eğitim öğrencilerinin evlerine, Bakanlığın adını kullanarak cihaz kontrolü gibi gerekçelerle gelmek isteyen kişilere karşı bir bir uyarıda bulunuldu. MEB, böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin altını çizdi.

MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!

ŞİKAYETLER SON DÖNEMDE ARTTI

'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!

"BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN!"

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."

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