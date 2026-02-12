Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Meclis koridorlarında kavga: CHP'li üye küfürler savurdu ağzını kapatarak engellediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı gerilimli anlara sahne oldu. Salonda tansiyonu yükselten tartışma koridorlarda arbedeye dönüştü. CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un sarf ettiği küfürleri ağzını kapatarak engellemeye çalıştılar.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 23:54
|
12.02.2026
12.02.2026
saat ikonu 23:57

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 162 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste kavga çıktı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün "Adam yerine koymayın" gerilim başlarken salon dışında küfürlü kavgaya dönüştü.

Meclis koridorlarında kavga: CHP'li üye küfürler savurdu ağzını kapatarak engellediler

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 162 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze'deki Cemevi projesinin akıbetini sordu. Kadı'nın, "Bu bölgede yaşayan tüm canlar adına soruyorum; canlar cemevini bekliyor, ne zaman yapılacak?" sorusuna, AK Partili meclis üyesi Hasan Soba, "Sayın meclis üyem, daha Derince'de yeni açtık. Orada da planlarla ilgili sorun var. Öyle bir tablo çizdin ki, kolay kolay da müdahil olmam bu şeylere ama çok haksızlık yapıyorsun şehrine" yanıtını verdi.

"ADAM YERİNE KOYMAYIN ONU"

Zinnur Büyükgöz ise "Ben cevaplandıracağım, merak etme" dediği sırada salondan da ses yükseldi. Tartışmalar sürerken, CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun'un söz almadan konuşması ve yerinden müdahale etmesi üzerine Başkan Zinnur Büyükgöz, "Bakın sana söz vermedim. Onun derdi zaten kaos üretmek. Adam yerine koymayın onu" dedi.

Meclis koridorlarında kavga: CHP'li üye küfürler savurdu ağzını kapatarak engellediler

GERİLİM BÜYÜDÜ

Bu sözlere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tepki göstererek, "Sayın başkan, bu ne şimdi? 'Adam yerine koymamak' ne demek? Sözünüzü geri alın" çağrısında bulundu.

Gerginlik tırmanırken Erkan Uygun ayağa kalkarak tepkisini sürdürdü. Büyükgöz ise Uygun'u yerine oturması konusunda uyararak, "Kaos üretmek için kalkıyorsun. Yerine otur sözümü geri alırım. Oradan kalkıyor, oraya geliyor. İnsanların üzerine yürüyor. Bu ne? Böyle bir şey olmaz. Oturduğu için sözümü geri aldım. Kaç defa söyleyeceğim, Türkçe konuşuyorum. 'Oturursa sözümü geri alacağım' dedim ve aldım, kendisi amaçlı ayakta duruyor. Terbiyesiz de sensin, bunu 4'üncü kez söylüyorsun. 'Terbiyesiz' diyerek kalktın, ben terbiyesiz değilim" diye konuştu.
Salonda kalabalıkların birbirine yürümesi üzerine Büyükgöz, "Arkadaşlar lütfen geri çekilin" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Meclis koridorlarında kavga: CHP'li üye küfürler savurdu ağzını kapatarak engellediler

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ KÜFÜRLER SAVURDU

Meclis salonunun dışında ise meclis üyeleri ve beraberindeki kalabalık koridorlarda birbirine girdi. Olay anında kaydedilen görüntülerde, CHP'li Erkan Uygun'un sinirli olduğu ve küfürler savurduğu görüldü. Yine görüntülere yansıyan arbedede, çevresindekilerin Uygun'u ağzını kapatarak sakinleştirmeye çabaladığı anlar da yer aldı. Yaşanan arbedenin tam ortasında kadınlar da kaldı.
Çevredeki diğer meclis üyeleri ve güvenlik görevlileri, küfürlerin ve yumruklaşmanın yaşandığı kavgayı ayırmak için dakikalarca uğraştı.

