Mehmetçik inlerini başına yıkmaya devam ediyor! 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 14:11 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:18
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"
Kaynak: tgrthaber.com