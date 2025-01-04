Mehmetçik inlerini başına yıkmaya devam ediyor! 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

04 Ocak 2025 14:11 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:18

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Son dakika | MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"