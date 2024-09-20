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Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:45

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma BakanlığıIrak​'ın kuzeyindeki Gara​ bölgesinde 3 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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