Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

20 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:45

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

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Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı​ Irak​'ın kuzeyindeki Gara​ bölgesinde 3 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.