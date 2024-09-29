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Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! Suriye'de 2 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:35
Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya darbe! Suriye&#039;de 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütü PKK​ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen peş peşe operasyonlarla PKK'ya ağır darbeler indiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.  Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

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Kaynak: tgrthaber.com
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Asya29 Eylül 2024 13:37

Güvenlik güçlerimize destek oluyorum umarım böyle olaylar hiç olmamış olur da barış olur

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