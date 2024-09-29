Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! Suriye'de 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.
Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen peş peşe operasyonlarla PKK'ya ağır darbeler indiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
Güvenlik güçlerimize destek oluyorum umarım böyle olaylar hiç olmamış olur da barış olur