Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: Teröristler etkisiz hale getirildi

22 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:12

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri​, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist öldürüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."