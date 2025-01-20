Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ocak 2025 13:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:55

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

Terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye​ ve Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. 

Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü - 1. Resim

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR, KAÇAMAYACAK!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG​'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
teröristTürk Silahlı Kuvvetlerisuriyefırat kalkanıpkk/ypg

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...