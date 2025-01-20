20 Ocak 2025 13:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:55

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

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Terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye​ ve Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR, KAÇAMAYACAK!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG​'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"