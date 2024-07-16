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Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:27

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk askeri, terör operasyonlarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. 

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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