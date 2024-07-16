Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:27
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk askeri, terör operasyonlarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: tgrthaber.com