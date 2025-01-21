Memleket Partisi'nin il başkanlığı bu kez de soyuldu! Daha önce de çalışmıştı

21 Ocak 2025 10:20 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:22

Hatay'daki Memleket Partisi tarafından il başkanlığı olarak kullanılan konteynerin başına gelmeyen kalmadı. Daha önce çalınan il başkanlığı bu kez de hırsızlar tarafından soyuldu. İl Başkanı Kılıç, geçmişte hırsızlar tarafından çalınan konteynerin hırsızların hedefi olmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş​ merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi’nin Hatay​ İl Başkanlığı binası da yıkılmış ve parti il başkanlığı olarak Antakya ilçesi otogar mevkiinde bulunan bir arazide bir konteyneri il başkanlığı olarak kullanmaya başlamıştı.

POLİSLER BULDU, TESLİM ETTİ

Memleket Partisi’nin konteyner il başkanlığı yaklaşık 14 ay önce hırsızlar tarafından çalınmış, konteyner polis ekipleri tarafından bulunarak İl Başkanı Halil Kılıç’a teslim edilmişti.

BU KEZ HIRSIZLIK​ YAPILDI

Çalındığı noktada hizmetine devam eden konteyner parti binasına bu kez hırsızlar girdi ve eşyaları çaldı.

İl başkanı Kılıç, polis ekiplerine durumu bildirdi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren Başkan Kılıç, "Hırsızlar özellikle Memleket Partisi​'ne dadandılar." ifadelerini kullandı.

"BURASI İL BAŞKANLIĞI OLARAK KULLANDIĞIMIZ KONTEYNERİMİZ VE HIRSIZLAR GİRMİŞ"

Hırsızların Memleket Partisi’ni hedef aldığını ifade Memleket Partisi İl Başkanı Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı olarak kullandığımız konteynerimiz ve hırsızlar girmiş. Hırsızlar içeriye pencereden girmişler. İçeriye girip malzemeleri almışlar. İçerideki eşyalar her siyasi partide olan masa ve sandalye gibi eşyaları çalmışlar. Hırsızlar elektrik ve su malzemeleri gibi işine ne yarayabiliyorsa onları alıp götürmüşler.

Hırsızlık olayı dün oldu, emniyete gittik ve şikayetçi olduk. Yakalanmalarını istiyoruz. Çünkü bu devamlı tekerrür ediyor. En son konteynerimizi komple alıp götürmüşlerdi. Sınırda bir yere bırakmışlardı ve onlar yakalandı.

Bu sefer içindeki eşyalara göz diktiler. Eşyalara bayağı zarar vermişlerdi. Hırsızlar özellikle Memleket Partisi'ne dadandılar. Bize güvenli bir yer vermeleri için bir talebimiz olacak. Çünkü burada sıkıntı yaşıyoruz."