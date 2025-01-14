Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? Fatih Atik iddialar sonrası aldığı kulis bilgisini paylaştı!

14 Ocak 2025 00:35 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:43

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşanı Yardımcısı olacağıyla ilgili iddialar sabah saatlerinde ortaya atıldı. İddialar sonrası TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Fatih Atik, "Böyle bir durum dedikodunun ötesine geçmez. Ben İYİ Partili isimlerle konuştum" diyerek iddiaların yalan olduğunu öne sürdü.

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İYİ Parti​'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener​ hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Erdal Sağlam, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Meral Akşener’in kesinleştiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber​ Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İYİ Partili kaynaklarla görüştüğünü belirtti.

'DEDİKODUDAN ÖTE GEÇEMEZ'

Atik, "Böyle bir durumun dedikodu seviyesinin ötesine geçmeyeceğini düşünüyorlar. Kurmaylarla yaptığım görüşmelerde, İYİ Partililerin Cumhur İttifakı’nda görev almasını mümkün görmediklerini öğrendim. Ayrıca Meral Hanım’ın AK Parti’ye katılmasının ne İYİ Parti’ye ne de AK Parti’ye bir katkı sağlayacağı kanaatindeler. Bu sebeple böyle bir teklifin gelmesini de olası görmüyorum" dedi.

Atik, aynı zamanda 5 gün önce partisinden istifa eden DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın da AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı.