TGRT Haber
12°
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Meriç Nehri taştı, Edirne sular altında kaldı! Su seviyesi birinci katlara ulaştı

Meriç Nehri'nin taşması Edirne'de tarım arazilerini ve yerleşim yerlerini vurdu. Bosnaköy mevkisinde çiftlikler, bağ evleri ve ekili araziler sular altında kalırken, sel suyu binaların giriş katlarına kadar ulaştı. Vatandaşlar eşyalarını ve hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
14:41
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
14:41

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi yükselen Meriç Nehri, Edirne'de yatağından çıkarak tarım arazileri ile yerleşim alanlarını sular altında bıraktı. Meriç Nehri'nin taşması ile özellikle Bosnaköy mevkisinde yer alan çiftlikler, bağ evleri ve ekili tarım arazileri suyla kaplandı.

Nehir çevresindeki su seviyesinin hızla yükselmesi bölgede yaşayan vatandaşları zora soktu.

Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mülklerini koruyabilmek adına önlem almaya çalıştı. Bağ evlerinde yer alan eşyalar güvenli alanlara taşınırken, çiftlik sahipleri de mahsur kalan hayvanlarını tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Meriç Nehri taştı, Edirne sular altında kaldı! Su seviyesi birinci katlara ulaştı

SU SEVİYESİ BİNALARIN GİRİŞ KATINA KADAR ULAŞTI

Su seviyesinin yer yer binaların giriş katlarına kadar ulaştığı bölgede ulaşımın traktörler yardımıyla sağlandığı öğrenildi. Bölgedeki taşkın ve su seviyeleri yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Arazi, çiftlikleri ve hayvanları sular altında kalan vatandaşlar zor durumda olduklarını belirtti.

Meriç Nehri taştı, Edirne sular altında kaldı! Su seviyesi birinci katlara ulaştı
