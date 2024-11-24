Mermer ocağında heyelan meydana geldi! İşçiler göçük altında kaldı, bir kişi hayatını kaybetti

24 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:05

Balıkesir Marmara Adası'ndaki mermer ocağında heyelan yaşandı. İki işçinin göçük altında kaldığı faciada 1 işçi hayatını kaybetti.

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir’in Marmara Adası​ ilçesindeki mermer ocağında yaşanan toprak kayması​ sonucu göçük altında kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Facia akşam saatlerinde Saraylar Mahallesi’ndeki Ediz Ö.’nün işletmesine ait mermer sahasında meydana geldi. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla iş makineleri kullanılarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye Balıkesir​ Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri yönlendirilirken, AFAD ve UMKE ekipleri de adaya ulaşmak için koordinasyon sağladı ve olay yerine sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçi Mustafa Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

HEYELAN ANI KAMERAYA YANSIDI!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.