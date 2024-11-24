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Mermer ocağında heyelan meydana geldi! İşçiler göçük altında kaldı, bir kişi hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:05

Balıkesir Marmara Adası'ndaki mermer ocağında heyelan yaşandı. İki işçinin göçük altında kaldığı faciada 1 işçi hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Marmara Adası​ ilçesindeki mermer ocağında yaşanan toprak kayması​ sonucu göçük altında kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Facia akşam saatlerinde Saraylar Mahallesi’ndeki Ediz Ö.’nün işletmesine ait mermer sahasında meydana geldi. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla iş makineleri kullanılarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye Balıkesir​ Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri yönlendirilirken, AFAD ve UMKE ekipleri de adaya ulaşmak için koordinasyon sağladı ve olay yerine sevk edildi.

Mermer ocağında heyelan meydana geldi! İşçiler göçük altında kaldı, bir kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçi Mustafa Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Mermer ocağında heyelan meydana geldi! İşçiler göçük altında kaldı, bir kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

HEYELAN ANI KAMERAYA YANSIDI!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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