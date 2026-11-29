Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin teknik ve fiziki takibi neticesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, uluslararası zehir tacirlerine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin açıklarında dev zehir operasyonu: Kamerun bayraklı geminin gizli bölmesinden 600 milyon TL değerinde 136 kilo kokain çıktı Mersin'de jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda, uluslararası zehir tacirlerine ait bir gemide piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan 136 kg kokain ele geçirildi ve 4 şüpheli yakalandı. Operasyon, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu ortaklaşa gerçekleştirildi. Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde 136 kg kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında konuyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin detaylar paylaşılırken uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verildi ve ekipler tebrik edildi.

PİYASA DEĞERİ 600 MİLYON TL

Operasyon kapsamında ekipler tarafından yapılan aramalarda Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı bir geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlar ile bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 Milyon TL olan 136 kg kokain ele geçirildi. Konuyla bağlantılı 4 şüpheli zehir taciri ise kıskıvrak yakalandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona ilişkin detaylar paylaşılırken, karada kahraman Jandarma, denizde Sahil Güvenlik ekipleri ile uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğinin altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, operasyonda emeği geçenler “Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” Sözleriyle tebrik edildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2126980175061459414