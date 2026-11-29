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İstanbul
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin teknik ve fiziki takibi neticesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, uluslararası zehir tacirlerine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında ekipler tarafından yapılan aramalarda Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı bir geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlar ile bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 Milyon TL olan 136 kg kokain ele geçirildi. Konuyla bağlantılı 4 şüpheli zehir taciri ise kıskıvrak yakalandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona ilişkin detaylar paylaşılırken, karada kahraman Jandarma, denizde Sahil Güvenlik ekipleri ile uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğinin altı çizildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, operasyonda emeği geçenler “Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” Sözleriyle tebrik edildi.