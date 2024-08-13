Mersin Körfezi alarm veriyor! ‘Müsilajdan çok daha beter’

13 Ağustos 2024 17:10 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:30

İstanbul’da denizdeki kirlilik 'müsilaj' alarmına neden oldu

İstanbul’da denizdeki kirlilik 'müsilaj' alarmına neden oldu

Deniz salyasının yerini köpürme kâbusu aldı.

Yaklaşık 1 aydır Mersin Körfezi'ndeki köpürme nedeniyle suda görüş mesafesinde de azalma yaşanıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, körfezin Akdeniz'de kirliliğin en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Bu durumun Marmara Denizi ile eş değer hale geldiğini aktaran Salihoğlu, "Şu anda Mersin Körfezi'nde denize baktığınızda ancak 1,5 metreyi görebiliyorsunuz.

Işık geçirgenliği oldukça düşmüş, çok kirli bir suyla karşı karşıyayız ve bu kirlilik oksijen seviyelerini de düşürüyor. Deniz yüzeyinde köpüklü yapılar, yoğun alg patlamaları var. Şu anda içine girdiğimiz deniz sağlıklı ve keyif veren bir deniz değil.

Kirli ve bulanık bir denizle karşı karşıyayız." diye konuştu.

ALGLER YOĞUN GÖRÜLÜYOR

Özellikle belli türdeki alglerin yoğun üremesi sonrası, fiziksel olarak akıntı ve rüzgarla bu köpüklenmenin oluştuğunu anlatan Salihoğlu, şöyle devam etti:

"Buradaki durum müsilajdan beter çünkü gerçekten inanılmaz bir kirlilik yükü var, şehir kirliliği çok yüksek. Yaz döneminde nüfus artışıyla birlikte evsel atıklar çok yükselmiş durumda. Büyük nehirlerden, örneğin Seyhan Nehri'nden, çok ciddi bir kirlilik girdisi var. Tarımsal ve endüstriyel kökenli kirlilik de çok yüksek."

ALARM SEVİYESİNDE

Salihoğlu, kirliliğin en büyük sebebinin şehir atıkları ve yetersiz arıtma tesisleri olduğunu vurgulayarak, nehirlerden gelen yayılı kaynaklı kirlilik yükünün de yüksek seviyede ve tarımsal ve endüstriyel uygulamalardan kaynaklandığını bildirdi.