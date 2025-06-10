Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Mersin limanındaki gemi İsrail'e çelik mi taşıyor? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında Mersin Limanı’na yanaşan Liberya bandıralı VELA isimli konteyner gemisinin, İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıdığı iddiaları yer aldı. Konuyla ilgili DMM'den açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mersin limanındaki gemi İsrail'e çelik mi taşıyor? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:46

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Haziran 2025 tarihinde İspanya’dan gelerek Mersin Limanı’na yanaşan VELA isimli gemiye ilişkin yükleme manifestosu ve gümrük kayıtlarının titizlikle incelendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İspanya'dan gelip, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00’te Mersin Limanı’na yanaşan ve saat 15:25 itibarıyla tahliye işlemleri başlatılan gemiye ait yükleme manifestosu ve gümrük kayıtları titizlikle incelenmiştir.

Gemide, İsrail Askeri Sanayii (IMI) ya da benzeri herhangi bir kurum adına kayıtlı çelik veya askeri amaçlı hiçbir eşya tespit edilmemiştir.

Mersin limanındaki gemi İsrail'e çelik mi taşıyor? O iddialara açıklama geldi

KONTROLLERİ YAPILDI

Gemiden toplamda 461 konteyner Mersin Limanı’nda tahliye edilmiştir. Bu konteynerlerin 220’sinin boş, 241’inin dolu olduğu belirtilmiştir. Dolu konteynerlerin içeriğinde de çelik veya askeri amaçlı kullanılabilecek herhangi bir malzemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca gemide bulunan konteynerlerden bin 570 adedinin başka ülkelere gidecek transit yük niteliği taşıdığı ve yüklenen 33 konteynerin Türkiye’den, kontrolleri yapılmış olarak, alıcısı ve varış yeri Filistin olan, ağırlıklı olarak gıda malzemesi içerdiği belirlenmiştir.

Mersin limanındaki gemi İsrail'e çelik mi taşıyor? O iddialara açıklama geldi

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Türkiye limanlarında on binlerce uluslararası yük gemisinin işlemleri ve yılda yaklaşık 8 milyon adet konteynerin işlemi, uluslararası kurallara uygun biçimde ve tam şeffaflıkla yürütülmektedir.

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticari ilişkilerini 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tamamen durdurmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin gümrük sistemi, İsrail ile ilgili her türlü dış ticaret işlemlerine kapatılmıştır. Serbest bölgelerde ve limanlarda İsrail ile bağlantılı hiçbir ticari faaliyete izin verilmemektedir.

Türkiye, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü hukuk dışı saldırılar karşısında en net ve ilkeli duruşu sergileyen ülkelerin başında gelmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1932335174026453054

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan Özgür Özel'in iddiasına yalanlama
AK Parti'den Özgür Özel'in 'müzakere' iddiasına yalanlama
"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" iddiasına peş peşe yalanlama!

Sıkça Sorulan Sorular

DEZENFORMASYON NEDİR?
Dezenformasyon, kitleleri yanıltma, yönlendirme ve suistimal etme hedefi taşır. Eksik, yanıltıcı ya da tamamen uydurma bilgilerin üretilmesini ve yayılmasını ifade eder.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.