Mersin limanındaki gemi İsrail'e çelik mi taşıyor? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında Mersin Limanı’na yanaşan Liberya bandıralı VELA isimli konteyner gemisinin, İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıdığı iddiaları yer aldı. Konuyla ilgili DMM'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Haziran 2025 tarihinde İspanya’dan gelerek Mersin Limanı’na yanaşan VELA isimli gemiye ilişkin yükleme manifestosu ve gümrük kayıtlarının titizlikle incelendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İspanya'dan gelip, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00’te Mersin Limanı’na yanaşan ve saat 15:25 itibarıyla tahliye işlemleri başlatılan gemiye ait yükleme manifestosu ve gümrük kayıtları titizlikle incelenmiştir.

Gemide, İsrail Askeri Sanayii (IMI) ya da benzeri herhangi bir kurum adına kayıtlı çelik veya askeri amaçlı hiçbir eşya tespit edilmemiştir.

KONTROLLERİ YAPILDI

Gemiden toplamda 461 konteyner Mersin Limanı’nda tahliye edilmiştir. Bu konteynerlerin 220’sinin boş, 241’inin dolu olduğu belirtilmiştir. Dolu konteynerlerin içeriğinde de çelik veya askeri amaçlı kullanılabilecek herhangi bir malzemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca gemide bulunan konteynerlerden bin 570 adedinin başka ülkelere gidecek transit yük niteliği taşıdığı ve yüklenen 33 konteynerin Türkiye’den, kontrolleri yapılmış olarak, alıcısı ve varış yeri Filistin olan, ağırlıklı olarak gıda malzemesi içerdiği belirlenmiştir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Türkiye limanlarında on binlerce uluslararası yük gemisinin işlemleri ve yılda yaklaşık 8 milyon adet konteynerin işlemi, uluslararası kurallara uygun biçimde ve tam şeffaflıkla yürütülmektedir.

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticari ilişkilerini 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tamamen durdurmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin gümrük sistemi, İsrail ile ilgili her türlü dış ticaret işlemlerine kapatılmıştır. Serbest bölgelerde ve limanlarda İsrail ile bağlantılı hiçbir ticari faaliyete izin verilmemektedir.

Türkiye, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü hukuk dışı saldırılar karşısında en net ve ilkeli duruşu sergileyen ülkelerin başında gelmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1932335174026453054