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Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:42

Mersin'de PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak halay çeken gruba yönelik başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklama yaptı.

Mersin'de bir grup terör sempatizanı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp halay çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüle büyük tepki toplarken, çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Tepki çeken skandal görüntülerin ardından harekete geçildi. Halaydaki kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var! - 1. Resim

BAKAN TUNÇ: 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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