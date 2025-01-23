Mersin'de feci ölüm! İş yerinde uyurken yanarak hayatını kaybetti

23 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:10

Mersin'in Mut ilçesinde sabaha karşı feci bir olay yaşandı. Bir iş yerinde bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında, içeride uyuyan Ömer Coşar isimli genç korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Mersin'de bir iş yerinde meydana gelen yangında Ömer Coşar isimli genç feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç yangın, bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti. İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Feci olayın ardından Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.