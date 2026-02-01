Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Mersin'de felaket anları saniye saniye kamerada! Dua ederek kaçtılar, araçlar suda sürüklendi

Mersin'deki cuma günü meydana gelen sel felaketinin boyutu gün geçtikçe büyüyor. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dehşet anları havadan görüntülenirken sel altında kalan bazı araçlar kurtarılamadı.

’de cuma günü etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde ve taşkınlar oluşurken dere yakatlarının taşmasıyla su birikintileri ve meydana geldi. Selin verdiği tahribat ise her geçen gün biraz daha büyüyor. Ekiplerin tespit çalışmaları sürerken, birçok aracın zarar gördüğü, sel sularına kapılan bazı araçların ise halen kayıp olduğu ortaya çıktı.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mersin'deki sel felaketinin simge görüntülerinin kaydedildiği merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgelerinden Doğlu Mahallesi'nde de hasar büyük. Selden çok sayıda ve evin etkilendiği bölgede tarım arazileri de büyük zarar gördü. Mahallede sel sularına kapılan 2 otomobilin halen kayıp olduğu, 2 motosikletin ise yapılan aramalar sonrası bulunduğu belirtildi.

Mersin'de felaket anları saniye saniye kamerada! Dua ederek kaçtılar, araçlar suda sürüklendi

Öte yandan, yaşanan felaket sırasında korku dolu anları cep telefonu ile kaydeden Medet Güneri, yaşananları İHA muhabirine anlattı. Yaşanan yağışlar sırasında sel olacağını hissettiğini söyleyen Güneri, "Dere kenarında 30-40 tane araç vardı. Muhtarla birlikte onları kaldırttık, en son 2 araç kaldı. O sırada sel geldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Canın yanınca 'ana' dersin, korkunca 'Rabbim' dersin. Ben de 'Rabbim' dedim. Çok büyük bir korku yaşadık. O arada o 2 araç sele kapıldı. O kadar çok bağırarak uyardım ki, eğer sürücüler araca binseydi selle birlikte onlar da gidecekti" dedi.

ARAÇLARI ÇIKARAMADILAR

Aracı sel sularına kapılan Burak Şahin ise olaydan bir süre önce cuma namazı dolayısıyla camide olduklarını belirterek, "Baktık dere taşmaya başladı. Yetişebilirsek diye koştuk araçlara. Çalıştırdık, aracı geriye almak istedik ancak arkaya pislik dayanmış araba çıkmıyordu. Öne doğru kaymaya başlayınca biz arkadaşla kendimizi araçtan dışarıya attık ve kendimizi kurtardık" diye konuştu.

Mersin'de felaket anları saniye saniye kamerada! Dua ederek kaçtılar, araçlar suda sürüklendi

Kılıç, kendi aracının suda sürüklenerek bir eve takılıp kaldığını, yanındaki diğer aracın ise selde sürüklendiğini ve halen kayıp olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Engin Kılıç da sel sırasında 2 aracın sürüklenip gittiğini, bir aracın ise hurdaya döndüğünü belirtti. Kayıp 2 motosikletin ise bulunduğunu ifade eden Kılıç, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledi.

FELAKETİN BİLANÇOSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Doğlu Mahallesi'nde sel sonrası oluşan hasar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, taşan derenin çevrede bıraktığı tahribat, zarar gören tarım alanları ve selin izleri net bir şekilde yer aldı.

Mersin'de felaket anları saniye saniye kamerada! Dua ederek kaçtılar, araçlar suda sürüklendi

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Medet Güneri'nin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin debisinin yükseldiği anlar, suyun taşmasıyla yaşanan panik ve vatandaşların yüksek yerlere kaçışı görülüyor. Görüntülerde ayrıca iki kişinin araçlarını kurtarmaya çalıştığı, başarılı olamayınca araçtan inerek uzaklaştığı ve araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

