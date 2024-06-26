Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek'

26 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:01

Mersin Tarsus'ta çok ilginç anlar yaşandı. Sosyal medyada yayılan videoda, trafikte üstsüz bir şekilde kendisini otomobil zanneden bir adam sürücülere ekiplerine zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde şikayet üzerine polis adamı trafikten çıkartmaya çalıştı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

O anlarda polis telsizinden "Sen yayasın sağa çek" anonsu duyuldu. Polis aracına yaklaşarak bir şeyler söyleyen adam ise tüm uyarılara rağmen trafikte kalmaya devam etti.