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Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:01

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Kendisini otomobil sanan adam trafiği birbirine kattı. Ekiplerin müdahalesine aldırış etmeyen adama polisin 'Sen yayasın, sağa' çek uyarısı güldürdü.

Mersin Tarsus'ta çok ilginç anlar yaşandı. Sosyal medyada yayılan videoda, trafikte üstsüz bir şekilde kendisini otomobil zanneden bir adam sürücülere ekiplerine zor anlar yaşattı.

Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek' - 1. Resim

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde şikayet üzerine polis adamı trafikten çıkartmaya çalıştı.

Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek' - 2. Resim

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

O anlarda polis telsizinden "Sen yayasın sağa çek" anonsu duyuldu. Polis aracına yaklaşarak bir şeyler söyleyen adam ise tüm uyarılara rağmen trafikte kalmaya devam etti.

Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek' - 3. Resim

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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