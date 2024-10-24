Mersin'de koca dehşeti! Fatma Biricik'i pompalı tüfekle katletti

24 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:52

Mersin'in Erdemli ilçesinde Atilla Biricik isimli cani, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Biricik'i pompalı tüfekle katletti. Cani koca daha sonra aynı silahla intihar etti.

Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Türkiye'de son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Erdemli​ ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Atilla Biricik, sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Biricik'in (40) evine gelerek onunla görüşmek istedi. Engelli bir çocukları olan çift arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan adam, pencereden kaçıp terasa çıkan Fatma Biricik'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Cani koca daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı ve yaklaşık 250 metre ileride aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Biricik, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ASRIN FELAKETİ SONRASI MERSİN​'E GELMİŞLER

Çiftin, 6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin'e yerleştiği belirtilirken, olay sırasında evde bulunan hasta çocuk sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 22 EKİM'DE SONA ERMİŞ

Çiftin daha önce de tartışmalar yaşadığı ve Fatma Biricik'in kocası hakkında aldığı uzaklaştırma kararının 22 Ekim'de sona erdiği, bu tarihten sonra yeni bir uzaklaştırma talebinde bulunmadığı öğrenildi.