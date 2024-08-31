Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü

31 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:51

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında bir kişi ölmüştü! İBB'nin yeni önlemi dikkat çekti

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında bir kişi ölmüştü! İBB'nin yeni önlemi dikkat çekti



Mersin’in Erdemli ilçesinde 21’inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, 33 yaşındaki M.U. Tömük Mahallesi’ndeki bir apartmanın 21’inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

ARACIN TAVANINDAN İÇERİ GİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.





Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesi’nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.