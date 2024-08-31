Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:51
Mersin’de korkunç bir olay yaşandı. Erdemli'de bulunan bir apartmanın 21’inci katından aşağıya bir adam düştü. Park halindeki otomobilin üzerine düşen adam, açılır tavandan içeri girip olduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde 21’inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, 33 yaşındaki M.U. Tömük Mahallesi’ndeki bir apartmanın 21’inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.
ARACIN TAVANINDAN İÇERİ GİRDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesi’nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı