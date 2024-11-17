Mersin’de korkunç olay: Av tüfeğiyle eşini ve kayınbiraderini öldürdü!

17 Kasım 2024 00:31 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 00:32

Mersin’de bir şahıs av tüfeğiyle dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki şahıs, eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

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Mersin​'in Silifke​ ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Çıkan kavgada Veysel Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kadın ve ağabeyinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.