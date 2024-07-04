Mersin'de limon stokçularına şok baskın! Tam 380 ton kayıt dışı

04 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:36

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanunda 7 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanunda 7 madde daha geçti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), haziranda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 65,7 ile limon olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da yayınladığı haziran raporunda, İstanbul'da en fazla limonun fiyatının artığını ortaya koydu.

TZOB'nin verisine göre, haziranda kilosu 15 lira olarak üreticiden çıkan limon halde 43,10 liraya, pazarda 43,50 liraya ve markette ise 47,79 liraya yükseldi. Böylece limon üreticiden markete gelene kadar yüzde 218,58 oranında zamlanmış oldu.

MERSİN'DE İNCELEME BAŞLATILDI

Mersin, limon üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı bir il olarak öne çıkıyor.

Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyatlardaki fahiş artış nedeniyle denetimler başlatıldı.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki iki depoda inceleme yapıldı.

İKİ DEPODA SİSTEME İŞLENMEMİŞ TONLARCA LİMON BULUNDU

Mersin'de ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

3 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Ekiplerin, limon fiyatlarındaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.