Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

08 May 2024 21:12 - Güncelleme : 08 May 2024 21:15

Mersin polisinin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 24 adres belirlendi ve bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 cep telefonu, 16 sim kartı, 1 hard disk, 1 bilgisayar, 1 tablet ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli ifadesi alınması için emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.