Mersin'de yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı: 30 araç mahsur kaldı!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 01:46 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 01:52
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar, küreme çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı.
30 ARAÇ MAHSUR KALDI
Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.
Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı