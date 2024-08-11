Mersin’de yol verme kavgası film sahnelerini aratmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
11 Ağustos 2024 21:53 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:54
Mersin’de 2 grup arasında başlayan basit bir yol verme tartışması, kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesi dehşet verici olayla sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Olayda Abdurrahim Denizbakan, Mehmet Şahin ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı