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Merter'de E-5 üzerinde yangın çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:18

İstanbul Merter'de E-5 kenarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın vatandaş kamerasına yansıdı.

İstanbul Merter'de yangın meydana geldi. Ulaşımında ciddi yer tutan E-5 karayolunun kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR 

Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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