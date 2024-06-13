Merter'de E-5 üzerinde yangın çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:18
İstanbul Merter'de E-5 kenarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın vatandaş kamerasına yansıdı.
İstanbul Merter'de yangın meydana geldi. Ulaşımında ciddi yer tutan E-5 karayolunun kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com