28°
Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretse de bazı bölgelerde yağışlı ve fırtınalı hava etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere 16 il için sağanak alarmı verildi. Ayrıca 3 bölgede etkili olacak fırtınaya karşı da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış ve etkisini gösterecek.

Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

16 İLDE SAĞANAK ETKİLİ

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçeleri yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Sağanak uyarısı yapılan iller; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Van, Kars, Trabzon, Artvin, Adana, Hatay ve Denizli.

İSTANBUL'DA HAVA YAĞMURLU

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde etkisini artıran nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'lara ulaştı.

Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

3 BÖLGEDE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (7 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BALIKESİR °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE °C, 35°C Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı bulutlu
Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 35°CAz bulutlu
  • ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 35°C Az bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu
  • KONYA °C, 35°C Az bulutlu
Meteoroloji 16 il için uyarı yaptı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • SAMSUN °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
  • AMASYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • MALATYA °C, 40°CParçalı ve az bulutlu
  • ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
