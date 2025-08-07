Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji, AKOM ve valiliğin uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul'da gece saatlerinde etkili oldu. Sahil kesimlerinde görülen şimşekler geceyi aydınlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
04:24
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
04:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak , gece saatlerinde 'da etkisini gösterdi.

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Sabahın erken saatlerine kadar sürecek yağıştan önce özellikle sahil kesimlerinde çok sayıda çaktı.

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

Geceyi aydınlatan şimşekler kameralara yansıdı. Şimşekler Kuleli sahili, Çamlıca Tepesi ve Kartal sahilinden görüntülendi.

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

YAĞMUR YERİNİ GÜNEŞE BIRAKACAK

Gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarların ise sabah 10.00 sıralarında sona ereceği ve yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

RÜZGARDA YÜRÜMEK ZORLAŞTI

Öte yandan Taksim Meydanı'nda sert rüzgarlar sebebiyle zaman zaman vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı
İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
ETİKETLER
#yağış
#rüzgar
#şimşek
#Hava Durumu
#İstanbul
#Gündem
