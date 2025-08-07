İstanbul'da sağanak bastırdı: Geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi.

GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Sabahın erken saatlerine kadar sürecek yağıştan önce özellikle sahil kesimlerinde çok sayıda şimşek çaktı.

Geceyi aydınlatan şimşekler kameralara yansıdı. Şimşekler Kuleli sahili, Çamlıca Tepesi ve Kartal sahilinden görüntülendi.

YAĞMUR YERİNİ GÜNEŞE BIRAKACAK

Gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarların ise sabah 10.00 sıralarında sona ereceği ve yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARDA YÜRÜMEK ZORLAŞTI

Öte yandan Taksim Meydanı'nda sert rüzgarlar sebebiyle zaman zaman vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.