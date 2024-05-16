Meteoroloji 16 Mayıs hava durumunu duyurdu! Üç bölgeye çöl tozu tehlikesi geri geliyor!

16 May 2024 06:29 - Güncelleme : 16 May 2024 06:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den gelen verilere göre yurdun genelinde mayıs ayının başından beri yaşanan kapalı ve yağışlı havalar yavaş yavaş yerini daha ılık havalara bırakmaya başlıyor. İşte ülkemizde 16 Mayıs hava durumu raporu...

Gün boyu yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 2 ila 4 dereceye kadar artışa geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanabilir. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı yaşanmasına karşı uyarı yapıldı.

Van ve Hakkari illerimizde kar erimesinden dolayı yaşanabilecek heyelan tehlikesine de dikkat çekildi.

MARMARA'DA HAVA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi ve batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

İSTANBUL °C, 20°C

KIRKLARELİ °C, 21°C

KOCAELİ °C, 21°C

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde, zamanla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

DENİZLİ °C, 29°C

İZMİR °C, 25°C

UŞAK °C, 23°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

ANTALYA °C, 25°C

BURDUR °C, 27°C

HATAY °C, 25°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

ESKİŞEHİR °C, 21°C

KONYA °C, 23°C

YOZGAT °C, 18°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

DÜZCE °C, 22°C

SİNOP °C, 17°C

ZONGULDAK °C, 17°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

SAMSUN °C, 18°C

TOKAT °C, 20°C

TRABZON °C, 16°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

KARS °C, 11°C

MALATYA °C, 22°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

GAZİANTEP °C, 26°C

SİİRT °C, 23°C

ŞANLIURFA °C, 28°C