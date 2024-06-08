Meteoroloji 18 ilde sarı alarm verdi, 'Dikkatli olun' dedi! İşte il il 8 Haziran hava durumu

08 Haziran 2024 03:05 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 03:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Manisa’nın doğusu, Kütahya, Balıkesir’in güneydoğusu, Karabük ve Bursa’nın güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SEL, YILDIRIM, DOLU...

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL 8 HAZİRAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Balıkesir'in güneydoğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa'nın doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, Yarın Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu