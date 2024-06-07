İstanbul sıcak hava ile kavrulacak! Cezayir'den Türkiye'ye doğru ilerliyor

07 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:55

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birçok il için sağanak uyarısı verildi. Yağış ve rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıkları yaklaşık 4-5 derece düşecek. Hafta sonu yağışlı geçse de hafta içi İstanbul adeta yanacak.

"CEZAYİR'DEN YÜKSEK SEYREDEN SICAKLIKLARIN DAHA DA SICAĞI GELİYOR"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş gerçekleşeceğini belirtti.

Çalışkan, "Önümüzdeki hafta salı günü Cezayir'den yüksek seyreden sıcaklıkların daha da sıcağı geliyor." dedi. İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye ve Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacağını belirten Çalışkan, megakentte poyrazın sert eseceğini belirtti.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.