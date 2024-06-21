Meteoroloji, 21 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Sıcak hava kavuruyor, 7 ilde yağmur var
Meteoroloji 21 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Raporda 7 il için ise sağanak yağmur uyarısına yer verildi.
Kavurucu sıcaklar sadece kuzey yarımkürede etkisini artırarak sürdürürken Türkiye'de de durum farklı değil. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları başta orman yangınları olmak üzere insan hayatını etkileyen birçok olumsuzluğa neden oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler, ülke genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğine işaret ediyor. Bu yüzden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.
BUGÜN (21 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?
21 Haziran hava durumu raporuna göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bunun yanında Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ege ve Akdeniz'de toplam 7 ilimizde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor.
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? İŞTE YAĞMUR BEKLENEN İLLER
- ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
- İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
- ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
- BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu
- ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık