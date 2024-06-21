Meteoroloji, 21 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Sıcak hava kavuruyor, 7 ilde yağmur var

21 Haziran 2024 07:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 07:33

Kavurucu sıcaklar sadece kuzey yarımkürede etkisini artırarak sürdürürken Türkiye'de de durum farklı değil. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları başta orman yangınları olmak üzere insan hayatını etkileyen birçok olumsuzluğa neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler, ülke genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğine işaret ediyor. Bu yüzden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.

BUGÜN (21 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?

21 Haziran hava durumu raporuna göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanında Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ege ve Akdeniz'de toplam 7 ilimizde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? İŞTE YAĞMUR BEKLENEN İLLER

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu