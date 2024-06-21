Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Meksika'da insanlar kavruluyor! Aşırı sıcaktan 155 kişi öldü

Meksika'da insanlar kavruluyor! Aşırı sıcaktan 155 kişi öldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2024 04:38 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 04:45
Meksika&#039;da insanlar kavruluyor! Aşırı sıcaktan 155 kişi öldü

Meksika'da aşırı sıcaklar yüzünden binlerce kişi hastaneye koştu. Yılın başından bu yana kavurucu sıcaklıklardan 155 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin komşusu Meksika'da yılbaşından bu yana aşırı sıcaklıklardan can kayıpları yaşanıyor. Son açıklanan verilere göre ölü  sayısı 155'e ulaştı.

Meksika basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor.

Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Meksika'da insanlar kavruluyor! Aşırı sıcaktan 155 kişi öldü - 1. Resim

2 BİN 567 KİŞİ HASTANEYE GİTTİ

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...