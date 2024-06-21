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Ayvacık'ta orman yangını giderek büyüdü: Çamköy boşaltılıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 03:50 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 03:51

Çanakkale'de ormanlık alanda başlayan yangın gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köy halkı başka yerlere nakledildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindemi Çamköy köyü yakınlarında yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevler Çamköy'deki yerleşim yerlerini etkileyince boşaltılmaya başlandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayvacık'ta orman yangını giderek büyüdü: Çamköy boşaltılıyor - 1. Resim

YANGININ BÜYÜME RİSKİ VAR

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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